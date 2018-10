Incidente al Flaminio: investe donna con la moto e fugge, grave 71enne. Rintracciato pirata della strada

Incidente stradale al Flaminio dove una donna di 71 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da una moto, con il condudente datosi alla fuga senza prestare i primi soccorsi. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11:00 di venerdì 12 ottobre in piazzale Cardinal Consalvi. L'anziana, che ha sbattutto la testa dopo essere caduta rovinosamente in terra, è stata poi trasportata dall'ambulanza del 118 al Policlinico Universitario Agostino Gemelli in codice rosso con una prognosi di 30 giorni.

Donna investita al Flaminio

Secondo quanto si apprende la 71enne è stata investita da una moto Ducati dopo essere scesa dalla propria automobile lasciata in sosta nel piazzale adiacente a viale Tiziano. In fuga a bordo del mezzo a due ruote, alcuni testimoni che hanno assistito all'incidente hanno quindi preso la targa della moto. Arrivate sul posto tre pattuglie di agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale hanno ascoltato i presenti ed hanno cominciato le ricerche del pirata della strada.

Pirata della strada in piazzale Cardinal Consalvi

Raccolti elementi utili al rintraccio del pirata della strada, i 'caschi bianchi' sono quindi risaliti al proprietario della Ducati. Identificato in un avvocato italiano di 43 anni, lo stesso è stato raggiunto dai vigili urbani nel suo studio legale e denunciato per fuga ed omissione di soccorso. Sequestrata la moto.