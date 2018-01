Incidente a Val Melaina: pedone investito da uno scooter

Investimento a Val Melaina dove un pedone è stato colpito da uno scooter mentre attraversava la strada. E' accaduto poco prima delle 18:00 di venerdì 19 gennaio in piazza Ottaviano Vimercati, altezza incrocio con via dell'Ateneo Salesiano. A colpire l'uomo, un cittadino straniero, il conducente di un Honda Sh che viaggiava sul ciclomotore assieme ad un passeggero in direzione via di Monte Cervialto.

Investimento in piazza Vimercati

Fermatisi a prestare i primi soccorsi conducente e passeggero dello scooter, il ferito è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Sant'Andrea in codice giallo. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.