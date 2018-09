Piazza Trilussa: moto investe pedone e finisce contro auto in sosta. Un ferito grave

E' ricoverato in codice rosso, un ragazzo di 30 anni investito a piazza Trilussa nella notte tra il 24 e il 25 settembre. Il giovane, trasportato al San Camillo, è stato centratto in pieno da una moto Yamaha condotta da un 29enne. Il motoveicolo, secondo la ricostruzione della Polizia Locale, dopo aver investito il pedone ha terminato la corsa contro una Toyota Auris in sosta.

Il conducente, anche lui ferito, è stato trasportato al Santo Spirito in codice giallo e sottoposto ai test di droga e alcol. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Ad indagare il I Gruppo Trevi, con l'ausilio della pattuglie di Aurelio e Monteverde, che ha effettuato i rilievi scientifici sul sinistro.