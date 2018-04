Perde controllo dello scooter noleggiato e cade, vacanze romane in ospedale per una coppia di turisti

Vacanze romane in ospedale per una coppia di turisti tedeschi rimasti feriti dopo essere caduti dallo scooter a noleggio sul quale viaggiavano. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 9:00 in piazza dei Tribunali, davanti alla Corte Suprema di Cassazione, a Prati. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, trasportato in codice rosso in ospedale, lievemente ferita la moglie che viaggiava come passeggera sul motorino.

Incidente piazzale dei Tribunali

Da accertare con esattezza la dinamica dell'accaduto, secondo quanto riscontrato dagli agenti del GPIT e del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Il conducente dello scooter avrebbe infatti inchiodato repentinamente perdendo il controllo del mezzo a due ruote e rovinando violentemente sull'asfalto. Affidati alle cure delle ambulnze del 118 i due turisti sono stati trasporati al vicino ospedale Santo Spirito, lui in codice rosso lei con delle lievi ferite.