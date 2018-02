Piazza Risorgimento, tragedia al capolinea Atac: pedone muore investito da un bus

Tragedia a piazza Risorgimento nella serata di sabato 24 febbraio. Poco dopo le 21 un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un autobus della linea 590 in quel momento in manovra al capolinea. La vittima è rimasta incastrata sotto il mezzo pubblico e per recuperare il corpo, sollevando il bus, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco,

Pochi i particolari noti al momento. Sconosciuta l'identità della vittima, come ignota è la dinamica di quanto accaduto. Ad occuparsi dei rilievi scientifici gli agenti del I gruppo Trevi.

Sotto shock l'autista Atac, trasportato all'ospedale Santo Spirito.

articolo aggiornato alle 21.45