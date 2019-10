Tragedia sfiorata a Re di Roma: ubriaco con l'auto finisce sui giochi per bambini

Una Fiat 500 contro i giochi per i bambini che si trovano al centro di piazza Re di Roma. Questa l'atipica scena visibile stanotte sulla rotatoria dell'Appio Latino. Alla guida della vettura un 20enne romano, risultato poi positivo ai test alcolemici. Una possibile tragedia che non ha avuto gravi conseguenze a causa della pioggia che si è abbattuta in città stanotte, che ha fatto desistere dallo stare nella piazza gruppi di persone che solitamente la frequentano anche nelle ore notturne.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 2:00 della notte fra il 15 ed il 16 ottobre. Secondo quanto ricostruito la Fiat 500 proveniva dalla via Appia Nuova in direzione Roma Centro. All'incrocio, presumibilmente per la velocità elevata dell'auto, la 500 ha però tagliato la rotatoria abbattendo prima una recinzione, poi uno dei giochi che si trovava al centro di piazza Re di Roma per poi terminare la sua corsa contro uno scivolo.

Primi ad intervenire gli agenti delle volanti della Polizia della caserma di via Guido Reni che, dopo essersi accertati dello stato di salute del conducente e del passeggero della vettura, hanno richiesto l'intervento degli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale per gli accertamenti sul sinistro.

Illesi come detto i due ragazzi che si trovavano a bordo della macchina, il 20enne è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito che hanno dato esito positivo. Con un tasso alcolemico pari ad 1,70 g/L i vigili urbani hanno quindi proceduto al sequestro dell'auto ed hanno ritirato la patente del 20enne.