Conca d'Oro, scooter si schianta in piazza: morto 71enne, grave la passeggera

Ancora sangue sulle strade di Roma dove uno scooterista è deceduto dopo essere caduto dalla sella del proprio mezzo a due ruote. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 10:00 di lunedì 5 febbraio in piazza Conca d'Oro, altezza civico 43, nell'omonimo quartiere del III Municipio Montesacro. A perdere la vita un uomo di 71 anni, Tullio Leonori, conducente di un Honda Sh. Ferita la passeggera, figlia della vittima di 34 anni, trasportata dall'ambulanza del 118 in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Incidente mortale a Conca d'Oro

In particolare il sinistro si è verificato poco distante dalla stazione della Metro B1 Conca d'Oro, davanti a decine di testimoni. Secondo quanto si apprende nel sinistro, oltre allo scooter Honda Sh, non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Accertata la morte dell'uomo, la salma di Tullio Leonori è stata trasferita all'obitorio del Policlinico Universitario Agostino Gemelli su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.