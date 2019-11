Incidente a Termini: tamponamento tra bus al capolinea, feriti due passeggeri

Incidente a Termini dove due passeggeri sono rimasti feriti in seguito ad un tamponamento che ha coinvolto due bus Atac. Il sinistro poco dopo le 15:00 di martedì 5 novembre al capolinea di piazza dei Cinquecento. Ad impattare per cause in via di accertamento un mezzo pubblico della linea 170 ed un secondo bus della linea 590. Ad avere la peggio due turisti tedeschi, un ragazzo di 27 ed una ragazza di 31 anni, caduti in seguito all'impatto fra i due mezzi mentre si trovavano a bordo del 590.

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo i primi riscontri il bus 590 sarebbe stato tamponato dal 170 dopo essersi fermato ad un segnale di stop.

Illesi autisti e gli altri passeggeri, i due feriti sono invece stati affidati alle cure delle ambulanze del 118 che li hanno trasportati all'ospedale San Giovanni Addolorata con delle lievi ferite.