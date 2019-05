Incidente a Prati: turista investito da un suv a piazza Cavour

Investimento a Prati dove un uomo è stato costretto alle cure dell'ospedale. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 20:30 di martedì 30 aprile in piazza Cavour. Ad avere la peggio un turista argentino, rimasto ferito e trasportato in ospedale dopo essere stato colpito da un suv.

In particolare il sinistro è avvenuto all'altezza del Cinema Adriano. Qui una Mahindra XUV 500 condotta da un uomo ha investito il pedone per cause ancora in via di accertamento. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista assieme ad alcuni passanti il ferito, con una vistosa perdita di sangue dal capo, è stato affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sul posto in ausilio ai vigili urbani anche i Carabinieri.

Da accertare la dinamica dell'accaduto. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del I Gruppo Centro (ex Prati) della Polizia Locale di Roma Capitale.