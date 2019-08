Incidente a Casal Bruciato: investe pedone e scappa, si costituisce pirata della strada

Ha investito un anziano per poi darsi alla fuga senza prestare i primi soccorsi. Il pirata della strada è un cittadino italiano di 36 anni ed è poi stato denunciato dagli agenti della Polizia Locale oramai sulle sue tracce. L'incidente stradale era avvenuto intorno alle 17:00 di venerdì 16 agosto in piazza Riccardo Balsamo Crivelli, a Casal Bruciato.

In particolare l'investimento è avvenuto all'altezza di via Sebastiano Satta quando una Volvo ha travolto un uomo italiano di 71 anni per poi proseguire la sua corsa. Ferito il pedone è stato poi trasportato dall'ambulanza del 118 in codice rosso con diverse fratture all'ospedale Sandro Pertini.

Sulle tracce dell'automobilista si sono subito messi gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale e del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) attraverso il racconto dei testimoni e la visione delle immagini di videosorveglianza della zona.

Orami individuato è stato lo stesso pirata della strada a costituirsi nella giornata di sabato 17 agosto al Comando di via Macedonia dove è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso. Il veicolo con il quale ha causato l'incidente è risultato privo di copertura assicurativa ed è stato posto sotto sequestro.

Un plauso al lavoro dei 'caschi bianchi' è quindi arrivato dalla Sindaca Virginia Raggi: "Sul versante della sicurezza stradale - posta la Sindaca in relazione ai controlli della Polizia Locale nel ponte di Ferragosto - i nostri agenti hanno individuato e denunciato un cittadino di 36 anni per essersi allontanato dopo aver investito un uomo in piazza Balsamo Crivelli".