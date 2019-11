Quattro pedoni investiti in poche ore: sono tutti in gravi condizioni

Quattro pedoni investiti in poche ore a Roma. Tra il 27 e il 28 novembre tre incidenti si sono verificati in altrettante zone diverse della Capitale. Gli ultimi, in ordine di tempo, nel quartiere Alessandrino e al Tiburtino. Questa mattina, alle 7:50, un uomo è stato investito da una Ford B Max in viale Palmiro Togliatti 651.

Sul posto gli agenti del V Gruppo Casilino della polizia locale e i sanitari del 118. L'uomo è stato portato al policlinico di Tor Vergata in codice rosso, in gravi condizioni. Più tardi, nel pomeriggio, in via Castro Laurenziano un uomo di 68 anni, è stato investito da un Iveco Daily e trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I.

Ragazza investita davanti la palestra

Ieri altri due sinistri. Nel primo, delle 17 circa, è rimasta gravemente ferita una ragazza di 17 anni colpita da una vettura in via di Vigna Murata, poco distante dalla fermata della metro B Laurentina.

L'incidente è avvenuto quando una Lancia Ypsilon, per cause in via di accertamento, ha investito l'adolescente. Affidata alle cure dell'ambulanza del 118 è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio, in condizioni stabili non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente alla Giustiniana: ferito 61enne

Poco più tardi, gli agenti del XV Gruppo Cassia sono intervenuti per un altro investimento avvenuto a Roma nord. L'incidente all'altezza del civico 249 di via della Giustiniana dove una Renautl Clio condotta da un uomo ha investito un 61enne. Ferito, il pedone è stato portato in ospedale in codice rosso.