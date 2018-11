Pedoni investiti a Roma: continua la serie di incidenti, tre feriti gravi in un giorno

Continua la strage di pedoni a Roma. Solamente nella giornata di venerdì 16 novembre sono stati ben tre gli incidenti con altrettanti feriti. Il primo, in ordine di tempo, ieri poco prima delle 7 investimento in viale Marconi 198. L'uomo investito, 60 anni, è stato centrato in pieno da una Smart e stato trasportato al San Camillo in codice rosso.

Sul posto, intervenute per rilievi e viabilità, tre pattuglie dell'XI Marconi della Polizia Locale. Altro investimento, poche ore dopo, verso le 16, in via Merulana 27. Investita una donna dello Sri Lanka, 72 anni, trasportata al San Giovanni in codice rosso. L'anziana è stata centrata da una Vespa Piaggio. Sul luogo del sinistro, in questo caso, la pattuglia del I Trevi.

Alle 20, invece, lo scenario si è spostato in viale Palmiro Togliatti 760. L'uomo investito è stato trasportato al Policlinico Gemelli, anche lui in codice rosso. Secondo i rilievi della pattuglia del V Casilino, con l'ausilio di una pattuglia del GPIT, il veicolo investitore è una Lancia phedra.

Un bilancio ancora più grave se si pensa che martedì 13 novembre, all'altezza del chilometro 21,300 di via Casilina, Nicolae Jiman è morto investito, centrato da una Ford Fiesta, alla cui guida c'era una donna di 75 anni. Prima di lui, ad fine ottobre, un altro pedone morto, questa volta in zona Portonaccio.

Una strage silente come ha denunciato l'avvocato Piergiorgio Assumma, penalista del Foro Romano tra i massimi esperti di omicidio stradale e presidente dell'Osservatorio Nazionale per la tutela delle vittime di omicidio stradale in una intervista a RomaToday di un mese fa.