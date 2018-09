Incidente sull'A25, perde il controllo dell'auto: morta una 54enne romana

Patrizia Pastore, 54 anni, è morta in seguito a un incidente stradale mentre era sulla Nissan Qashqai guidata dal marito Antonio. Un impatto avvenuto sull'A25. La famiglia romana, di ritorno dalle vacanze sul Gargano, è rimasta coinvolta in uno scontro nel tratto che attraversa il territorio di Collarmelle, tra le uscite di Pescina e Cocullo, in direzione Roma.

La Nissan Qashqai, con a bordo Patrizia Pastore e la sua famiglia, ha perso il controllo finendo in testa coda prima e contro le barriere poi. Ad avere la peggio la donna, morta praticamente sul colpo.

Gravemente ferito anche il figlio 25enne, trasportato all'ospedale di Avezzano. Illesi invece gli altri due componenti della famiglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato i corpi dalle lamiere e messo in sicurezza la vettura.

Patrizia Pastore, nata a Foggia ma romana di adozione, era molto attiva nel mondo cattolico e del volontariato. Tanti i commenti sui social per manifestare cordoglio della sua morte: "Accompagniamo con le preghiere lei in questo ultimo viaggio, e Antonio e i figli in questa drammatica situazione", scrive Cecilia.

"Dolce gentile diplomatica Patrizia. Una notizia tremenda. Un abbraccio di cuore ad Antonio ed ai figli: sarete il suo orgoglio per sempre", ricorda Nicoletta. "Sono addolorato per questa tragica notizia. Patrizia era una bella persona e sono certo che tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla pregheranno per lei", aggiunge Antonio. Poi ancora Emanuela: "Mi stringo a tutta la famiglia con la preghiera e con un abbraccio stretto. Una preghiera per Patrizia che ora sarà nella luce".