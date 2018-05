Lungotevere: anziana investita da un'auto sulle strisce pedonali

Una anziana è stata investita oggi 10 maggio nella zona del Lungotevere Augusta, all'altezza di Passeggiata di Ripetta 19. E' avvenuto intorno alle 12. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali quanto è stata centrata da una Mini Cooper guidata da una ragazza di 25 anni.

La conducente si è fermata a prestare soccorso. La vittima è stata trasportata al Policlinico Umberto I in codice rosso. Non è in gravi condizioni. Ad effettuare i rilievi scientifici gli uomini del I gruppo Trevi della Polizia di Roma Capitale.