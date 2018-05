Perde controllo della moto dopo un incidente sul viadotto romano: morto un uomo

Pasquale Del Prete, di 50 anni, è morto dopo un incidente stradale a Lanuvio. E' successo domenica 6 maggio, intorno alle 17. L'uomo era a bordo della sua moto Suzuky Gsx 1000 quando ha perso il controllo all'altezza di via Astura. Un sinistro che ricorca quello di poche ore prima in cui è morta Elena Aubry sulla via Ostiense.

Secondo una ricostruzione Pasquale Del Prete, dopo aver urtato una Audi A3, avrebbe perso il controllo della moto finendo sotto alla scarpata di Ponte Loreto, un viadotto romano. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Lanuvio, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. Disposta l'autopsia dall'Autorità Giudiziaria presso il policlinico di Tor Vergata.