Pasqua di incidenti sulle strade di Roma: morta una donna, undici le persone ferite

Notte di incidenti anche a Pasqua per le strade di Roma dove in seguito all’ennesimo bollettino di guerra si sono registrati undici feriti ed un morto, una donna di 90 anni. Dalla periferia nord est ad Ostia, sono stati cinque gli incidenti gravi avvenuti tra la prima serata di domenica 1 aprile e la notte di Pasquetta. Ad aprire la tragica lista uno scontro tra due auto a Roma nord. Il sinistro intorno alle 20:20 in via dello Stadio Olimpico, altezza incrocio via di Macchia Madama. Coinvolte una Toyota Corolla ed una Fiat 500. Due le persone ferite, un uomo e una donna, trasportate entrambe al Policlinico Gemelli in codice rosso. Intervenute sul posto due pattuglie del I Gruppo Prati dei vigili urbani.

Incidente mortale a Marco Simone

Poi l’incidente più grave, avvenuto poco prima delle 21:00 in via di Marco Simone, tra il IV Municipio Tiburtino ed il Comune di Guidonia Montecelio. A perdere la vita una donna di 90 anni, che viaggiava come passeggera su una delle due vetture coinvolte in un frontale poco distante dalla rotatoria della via Palombarese. Feriti gravemente i conducenti delle due vetture, un uomo di 57 anni ed un 30enne.

Incidente via Aurelia

Intorno alla mezzanotte il terzo incidente, una carambola che ha coinvolto un’auto e quattro scooter. Per cause ancora in via di accertamento sulla via Aurelia, altezza incrocio via Santa Maria Mediatrice, sono rimaste coinvolti nell’incidente una Bmw, un Kimco, un Piaggio Beverly, un Yamaha T-Max ed una moto Morini. Cinque le persone ferite, trasportate dal 118 due in codice rosso al Policlinico Gemelli e tre in codice verde all'ospedale San Carlo di Nancy. Sul posto è intervenuta una pattuglia del XIII Aurelio, con l'ausilio della del I Prati. La via Aurelia è stata chiusa per consentire i rilievi.

Incidente viale Marconi

Poco prima delle 2 incidente in viale Marconi 220. Il conducente di una Smart ha perso il controllo del veicolo ed ha poi urtato quattro veicoli in sosta (due Opel Corsa, una Nissan Qashqai ed Dacia Logan). Il conducente della CityCar è stato trasportato al San Camillo in codice rosso. Intervenuta una pattuglia del XII Monteverde.

Incidente ad Ostia

Poco prima delle 3:00 incidente in piazzale Magellano, ad Ostia. Qui il conducente di una Suzuki di 34 anni, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Trasportato al Grassi in codice rosso, è poi diventato prognosi riservata. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.