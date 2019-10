Incidente ai Parioli: precipita con lo scooter per dieci metri dentro un garage sotterraneo

Ha perso il controllo dello scooter per poi precipitare dentro una griglia d'areazione di un parcheggio sotterraneo dopo un volo di circa 10 metri. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 17:00 di mercoledì 30 ottobre ai Parioli. Ad essere costretta alle cure dell'ospedale una donna di 37 anni.

In particolare il sinistro è avvenuto in piazza Santiago del Cile dove la 37enne è precipitata con il suo scooter Kymco nel garage sotterraneo posto al centro della piazza.

Per recuperare la scooterista caduta nel vuoto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma con una autoscala ed il Nucleo Saf.

La donna, cosciente, è stata trasportata tramite il 118 al Policlinico Umberto I in codice rosso, ma per dinamica. Sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale del Gruppo Parioli che hanno proceduto ai rilievi scientifici per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Sul posto intervenuta anche la Dirigente del Gruppo dottoressa Donatella Scafati.