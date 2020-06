Incidente sull'Ostiense dove perse la vita Elena Aubry, frontale per evitare le radici: ferita una donna

Si sono scontrate ad Ostia nel punto dove nel maggio 2018 perse la vita Elena Aubry. Torna al centro delle cronache il tratto di via Ostiense di competenza del X Municipio dove poco più di due anni fa morì la giovane centaura "per le maledette buche di Roma", come denunciato dalla mamma della ragazza, Graziella Viviano, che ha fatto da allora proprie le battaglie per la sicurezza stradale sulle strade dell'Urbe e non solo.

"Per fortuna, malgrado il brutto incidente, non si sono fatti troppo male", il commento della donna alla notizia del sinistro avvenuto sull'Ostiense.

Nel dettaglio l'incidente ha riguardato due auto, una Lancia Ypsilon ed una Toyota Auris venute a contatto per cause in via di accertamento all'altezza del Cineland nel primo pomeriggio di martedì. Ad avere la peggio la conducente della vettura italiana, soccorsa dall'ambulanza del 118 e trasportata in codice arancione all'ospedale Grassi di Ostia.

Lievi ferite anche per l'altro conducente. Sul posto per regolare la viabilità e svolgere i rilievi scientifici gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.

Sul caso è intervenuto anche Marco Possanzini di Sinistra Italiana X Municipio: "Con un documento protocollato il 23 Maggio chiedevamo a Municipio e Comune di Roma di intervenire urgentemente vista la grande pericolosità di quel tratto stradale. Siamo stati completamente ignorati dall'Amministrazione, nessuna risposta. Non si possono chiudere gli occhi in questo modo, l'Amministrazione chieda scusa ai cittadini e provveda prima di subito alla messa in sicurezza di quel tratto stradale, senza tergiversare ulteriormente. Di annunci ne sono stati fatti tanti, da anni, ma ancora oggi la via Ostiense, in alcuni specifici tratti, è una strada particolarmente pericolosa in quanto il dissesto del manto stradale dovuto alle radici affioranti dei pini rende rischiosa questa frequentatissima via di collegamento. L'Amministrazione chieda scusa ai cittadini e provveda prima di subito, senza tergiversare ulteriormente, alla messa in sicurezza di quel tratto stradale".