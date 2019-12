Ostia, carambola dopo incidente: crolla un ponteggio sulle auto. Tre feriti

Prima l'incidente tra tre auto, poi la carambola e il crollo di un ponteggio sulle vetture. E' quanto avvenuto in un sinistro in via Vasco de Gama, all'incrocio con via Tagaste, ad Ostia. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale, con gli agenti del X Gruppo Mare che hanno raccolto elementi e avviato le indagini scientifiche per determinare la dinamica.

Coinvolti nell'impatto una un furgoncino, una Ford Focus e una Citroen C1. Dopo lo scontro poi i veicoli hanno finito la loro corsa contro un ponteggio, collassato poi sulle vetture. Tre le persone ferite, una donna e due minorenni: non sono in gravi condizioni. Sul posto anche il personale medico del 118 e i carabinieri di Ostia.