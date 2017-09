Incidente a Ostia, tira dritto a La Rotonda e finisce tra gli stabilimenti del lungomare

Incidente all'alba a Ostia. Alle 5,30 del mattino, un'auto proveniente da Roma, dalla via Cristoforo Colombo, ha proseguito dritto a La Rotonda, sfondando la balaustra e cadendo dal muretto che separa il piazzale dai locali sul lungomare. Ferito il conducente, ma non in modo grave. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale con il Gruppo pronto intervento traffico e il gruppo X Mare.