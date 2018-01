Incidente ad Ostia: scontro sul lungomare, un uomo in codice rosso

Ancora un incidente stradale ad Ostia. Oggi 23 gennaio, due auto si sono scontrate all'altezza sullo stabilimento Pinetina sul Lungomare Lutazio Catulo 6. L'impatto ha visto coinvolte una Fiat 600 e un Fiat Doblò. Uno dei conducenti, un uomo di 52 anni, è stato trasportato al Grassi in codice rosso.

E' grave. Sul posto, oltre i sanitari del 118, anche le pattuglie del X Mare della Polizia Locale per i rilievi scientifici. Questa mattina un altro incidente con feriti anche in via Aurelia.