Ostia: auto investe pedone, uomo in gravi condizioni in ospedale

Ancora un pedone investito a Roma. E' successo oggi, 21 novembre, poco dopo le 6 a Corso Duca di Genova, a Ostia. L'uomo investito è stato trasportato in codice rosso prima al Grassi, poi trasferito al San Camillo. Le sue condizioni sono gravi, è in prognosi riservata. Ad investirlo una Nissan Micra. Sul posto, per i rilievi scientifici e le indagini, una pattuglia del X Mare della Polizia Locale.

Nello scorso week sono stati cinque i pedoni investi, due di loro sono deceduti. Sabato pomeriggio Pierina Tavano di 77 anni è morta investita da uno scooter Piaggio guidato da un uomo di 57 anni. L'impatto è avvenuto, intorno alle 15:50 circa, in via Tina Pica, a poca distanza da via Titina De Filippo. Troppo violento l'impatto per l'anziana.

All'alba di domenica 18 novembre, invece, in via Anagnina è morto un turista tedesco. Sebastian Froning, 29 anni, era in compagnia di due amici. Uscivano da un locale, dopo una serata. Quindi l'attraversamento e la tragedia. Ad investirlo una Volkswagen Up guidata da un 24enne. Violento l'impatto. Il pedone è stato scaraventato per alcuni metri.