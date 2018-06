Colombo, incidente mortale: perde il controllo della moto, muore giovane di 21 anni

Incidente mortale sulla Colombo. Nel pomeriggio di oggi venerdì 15 giugno una giovane di 21 anni, a bordo della sua moto modello Derby, ha perso il controllo finendo sbalzata sull'asfalto sulla carreggiata centrale in direzione Ostia. L'incidente è avvenuto alle 14.40 all'altezza dell'incrocio con via di villa di Plinio. Subito gravi le condizioni della giovane classe '97.

Sul posto il personale sanitario del 118 che ha trasportato d'urgenza la ragazza all'Ospedale Grassi di Ostia.

Vani i tentativi di salvarle la vita: poco prima delle 17 la notizia del decesso per le gravi lesioni riportate. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale X Gruppo Mare. Dai primi accertamenti non sembrano esserci altri veicoli coinvolti. Da capire cosa ha originato la perdita del controllo del mezzo.