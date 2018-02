Via Ostiense, due incidenti in poche ore: un morto e due feriti gravi

Sangue sulle strade del X municipio. E' pesante il bilancio di due incidenti avvenuti a ridosso della via Ostiense, entrambi nel territorio di Ostia Antica: un morto e due feriti gravi.

Incidente ad Acilia

All'alba di oggi l'ncidente più grave. Si è verificato in via del Fosso di Dragoncello, altezza via Ostiense, in zona Macchia Palocco/Acilia. Secondo quanto si apprende a perdere la vita è stato un uomo travolto da un'auto guidata da un 30enne. Il decesso sul posto. Sul posto la pattuglia della polizia locale del gruppo infortunistica mortali del Gpit e quelle di Marconi e Monteverde. Dalle informazioni raccolte il giovane, alla guida dell'auto, non si sarebbe fermato. Recatosi al Grassi, a suo dire per le ferite riportate, ha quindi raccontato quanto accaduto. La vittima camminava a bordo strada quando sarebbe stata colpita e sbalzata diversi metri più avanti. Il decesso è avvenuto praticamente sul colpo.

Stazione di Ostia Antica, scontro tra due auto

Il primo incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte su via Ostiense, all'altezza di via della stazione di Ostia Antica. A scontrarsi una Smart e una 500. Tre le persone rimaste ferite: uno è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia in codice Giallo, un altro al Sant'Eugenio dove è entrato in codice rosso. Il terzo, portato al Grassi di Ostia, viste le gravi condizioni è stato trasferito al San Camillo dove attualmente lotta tra la vita e morte. L'incidente ha comportato risentimenti alla viabilità. I vigili sono intervenuti sul posto, oltre che per i rilievi scientifici (affidati al gruppo VIII Tintoretto), anche per regolare il traffico. Quattro in tutto le pattuglie impegnate.