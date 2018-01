Operaio travolto da un'auto e sbalzato contro un mezzo: grave 34enne

Grave incidente stradale questa mattina nella zona di Fidene. Ad avere la peggio un operaio di 34 anni. Alle 8.30, sul viadotto Sandro Pertini, all'altezza del cavalcavia di via Monte Gilberto, una Peugeout 206 in transito in direzione via Vigne Nuove, ha travolto l'uomo. Un impatto terribile che ha sbalzato l'operaio con un mezzo d'opera.

Soccorso immediatamente dagli operatori del 118, il 34enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, dove si trova ora ricoverato in Prognosi riservata. Ad effettuare i rilievi scientifici gli agenti del III gruppo Nomentano della Polizia Locale. A loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.