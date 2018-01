Nuovo Salario: sfonda muretto e vola con l'auto in un giardino condominiale

Una vettura ribaltata in un giardino condominiale. Questa la scena che si sono trovati davanti automobilisti e residenti del Nuovo Salario, nel III Municipio Montesacro. L'incidente stradale è avvenuto alle 10:15 circa di oggi 11 gennaio in via Filippo Antonio Gualtiero, altezza incrocio via Giorgio La Pira. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma ed i vigili urbani.

Auto in un giardino condominiale al Nuovo Salario

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale. Secondo quanto si è appreso il conducente alla guida di una Nissan Micra, dopo aver perso il controllo dell'auto, con un salto di circa un metro di dislivello dalla sede stradale ha terminato la propria corsa all'interno di un giardino condominiale dopo aver distrutto la recinzione ed il muretto di un condominio.

Auto ribaltata in via Gualtiero

Il personale dei vigili del fuoco, prontamente intervenuto, ha poi provveduto a prestare assistenza al conducente, un 77enne italiano, che in seguito all'urto è stato sbalzato fuori dal lunotto dalla parte posteriore della vettura.

Automobilista ferito

L'anziano, in stato confusionale, è stato quindi affidate alle cure mediche del personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale, in codice giallo. Rimossa la vettura, sul posto per i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.