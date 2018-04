Montesacro: incidente su ponte Tazio, carambola tra auto. Tre feriti

Maxi carambola tra auto a Montesacro. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 5:00 di questa mattina su Ponte Tazio. Tre i feriti, due uomini ed una donna, trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale. Lo scontro è avvenuto su corso Sempione, direzione Roma Centro. Ad impattare per cause ancora in via accertamento una Fiat 500 Enjoy, una Toyota Yaris ed una Mini.

Incidente su Ponte Tazio

Tutta da accertare la dinamica del sinistro stradale, avvenuto all'altezza del parco Bolivar, fra piazza Sempione e la via Nomentana Nuova. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del II Parioli e del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. I tre feriti sono poi stati trasportati dal 118 due al Policlinico Umberto I ed uno all'ospedale Sandro Pertini, tutti con codice giallo.

Incidente piazza Sempione

Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati si sono registrati rallentamenti fra piazza Menenio Agrippa e largo Valsolda. Nel corso del sinistro sono rimasti danneggiati i parapedonali del marciapiede di Ponte Tazio, in direzione Porta Pia.