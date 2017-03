Incidente Nomentana bis: scontro frontale tra due auto, morti marito e moglie

Incidente mortale questa mattina sulla Sp Nomentana bis dove due persone, marito e moglie rispettivamente di 89 ed 80 anni, sono morte in seguito ad uno scontro fra due vetture, una Peugeot ed una Opel. L'impatto, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, sul cavalcavia della strada provinciale (altezza immissione in via di Monte Bianco), nella zona di Colleverde di Guidonia. Violento lo scontro, secondo i primi accertamenti un frontale. Arrivati sul posto i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due anziani. Ferito anche il conducente dell'altra vettura, trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Sant'Andrea in condizioni gravi.

DUE MORTI - Per un uomo ed una donna, due conuigi entrambi residenti nella vicina Fonte Nuova che viaggiavano in una delle due vetture coinvolte nello scontro, non c'è stato nulla da fare, sono deceduti a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto con l'altra vettura. Chiuso il tratto di Nomentana bis interessato dallo scontro per consentire i rilievi, sul posto per accertare la dinamica dell'accaduto gli agenti del SISS (Servizio Infortunistica Stradale) della Polizia Municipale del Comune della Città dell'Aria.