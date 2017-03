Incidente Nomentana bis: ancora un frontale sul cavalcavia di Colleverde di Guidonia

Un forte boato, poi i rumori delle sirene dei soccorritori. Queste le testimonianze dei cittadini di Colleverde di Guidonia dove nel primo pomeriggio di oggi si è registrato un incidente stradale. Lo scontro, un frontale, sul cavalcavia della Nomentanta bis, altezza svincolo con via Monte Bianco. Secondo i primi accertamenti lo scontro avrebbe coinvolto due vetture e non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale di Guidonia Montecelio.

NOMENTANA BIS - L'incidente ha riacceso i fari sulla pericolosità del tratto di strada provinciale dove, anche oggi, è stato necessario l'intervento delle ambulanze del 118. Lo scorso 7 marzo nello stesso tratto di Nomentana bis l'esito dell'impatto fra due auto fu, purtroppo, tragico. In quel caso morirono infatti marito e moglie residenti nella vicina Tor Lupara, Susanna Hardage e Gauro Bacci, di 80 ed 89 anni, che trovarono la morte sullo stesso cavalcavia dopo un violento impatto frontale con un'altra vettura.