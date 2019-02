Incidente sulla Nomentana bis: frontale tra auto e furgone, due feriti gravi

Incidente frontale sulla Nomentana bis, a Colleverde di Guidonia. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9:00 di mercoledì 20 febbraio all'altezza del chilometro 2 della strada che collega Fonte Nuova al Comune della Città dell'Aria. Ad impattare per cause ancora in via di accertamento un furgone ed un'auto. Feriti gravemente entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto poco distante dall'incrocio con via Monte Bianco. Qui un furgone Fiat Doblò condotto da un uomo di 74 anni, ha invaso la carreggiata opposta dalla quale sopraggiungeva una Volvo station wagon condotta da un 30enne. Poi l'impatto, violento, tanto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma che hanno estratto dalle lamiere dei mezzi coinvolti i due feriti.

Ad avere la pegggio il 74enne, per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato in condizioni gravi al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Ferito anche il 30enne alla guida dell'auto, trasportato sempre in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

Ancora in corso di conclusione i rilievi scientifici effettuati sulla Nomentana bis dagli agenti del SISS (Servizio Infortunistica Stradale) della Polizia Municipale di Guidonia Montecelio coordinati dal maggiore Nazzareno Di Carmine. Secondo i primi riscontri il 74enne alla guida del Doblò potrebbe aver avuto un malore in seguito al quale ha poi invaso la carreggiata opposta innescando l'incidente frontale.