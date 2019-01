Incidente sulla Nomentana: Car2go taglia l'incrocio e viene colpita da un'auto

Ha tagliato l'incrocio nonostante l'obbligo di proseguire dritto innescando un incidente con un'auto che sorpraggiungeva in senso contrario. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 9:00 di giovedì 31 gennaio su via Nomentana, all'altezza dell'intersezione con viale Regina Margherita. Due le vetture coinvolte, una Smart Car2Go ed una Fiat Punto.

Ad innescare l'incidente il conducente della Smart. La citycar procedeva in direzione Porta Pia quando all'altezza dell'incrocio con viale Regina Margherita ha invaso la carreggiata opposta per procedere in direzione San Lorenzo. Inevitabile per l'automobilista dell'utilitaria italiana, che procedeva sulla Nomentana in direzione piazza Sempione, evitare la Smart, colpita frontalmente sulla fiancata destra con quest'ultima che ha terminato la propria corsa contro il marciapiede centrale della fermata del tram.

Scesi con le proprie gambe dalle vetture incidentate i due automobilisti, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili i risentimenti al traffico, con rallentamenti all'incrocio semaforico dove è avvenuto il sinistro.