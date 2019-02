Incidente via Nomentana: frontale tra un furgone ed un'auto, quattro feriti

Potrebbe aver invaso la carreggiata opposta con il furgone nel tentativo di evitare una buca. Questa una delle possibili cause che avrebbero determinato un incidente frontale sulla via Nomentana. Lo scontro è avvenuto intorno alle 21:30 di sabato 2 febbraio. Ad impattare un furgone ed un'auto, quattro i feriti, tre donne ed un uomo.

Nello specificio l'incidente stradale è avvenuto all'altezza dell'incrocio fra la via Nomentana e via Prato Lauro, nella zona di Sant'Alessandro. Qui l'Iveco Daily condotto da un 46enne residente nella zona di Tor Lupara (che viaggiava in direzione Roma), ha invaso la carreggiata opposta dalla quale proveniva una Mazda 2 con a bordo tre donne, tutte residenti nella vicina Fonte Nuova, poi l'impatto frontale

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. Il 46enne alla guida del furgone è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Ferite le tre donne presenti nella Mazda con la conducente, una donna del 1990, trasportata in codice verde all'ospedale Sandro Pertini, mentre le due passeggere, una 29enne ed una 25enne, sono state portate in codice rosso agli ospedali Sant'Andrea e Pertini.

Da accertare la dinamica dell'accaduto, secondo quanto riferito da alcuni testimoni il furgone potrebbe aver invaso la carreggiata opposta per evitare delle grosse buche presenti sul tratto di Nomentana direzione Roma dove è avvenuto il sinistro. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul posto anche i vigili del fuoco del Comnando Provinciale di Roma.