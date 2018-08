Incidente mortale a Nettuno, fiori e bigliettini per ricordare Nicole. La sorellina sta bene

Fiori e bigliettini in via dei Frati. Così Nettuno in queste ore vuole ricordare Nicole, la bambina di 9 anni morta sul colpo lo scorso 10 agosto, dopo un incidente stradale. Con lei c’'era anche la sorellina.



Al volante il papà di 39 anni, che non avrebbe potuto neanche guidarla la sua Bmw 320 poiché la patente gli è stata ritirata 9 anni fa ed è risultato positivo all'alcol test.



Sul corpo di Nicole il Giudice ha disposto l'autopsia. La sorellina di 7 anni, ricoverata subito dopo lo schianto in gravi condizioni, è stata dimessa. Sta bene. Non sa che Nicole non c'è più, i parenti le hanno detto che l’hanno portata a Roma per curarla.



Il padre delle bambine è stato invitato a lasciare Nettuno. Il rischio di aggressioni da parte dei parenti e amici sconvolti dalla morte di Nicole è reale. I poliziotti della Stradale di Albano lo hanno denunciato per "omicidio stradale" e multato.



L'uomo è stato sottoposto all'alcoltest, che ha riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,80. L'ipotesi è che quando si è messo alla guida fosse ancora più elevato. Aveva portato le piccole al circo.



Fra le ipotesi degli investigatori quella che a causare la perdita di controllo possa essere stato un ostacolo improvviso. O quella dell'elevata velocità. Nettuno, nel frattempo, è sotto choc. È il momento del dolore.