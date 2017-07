Tragedia a Nettuno: fuori strada con la sua moto, morto un 21enne

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Nettuno. In via della Pineta, in una zona al confine con il territorio di Anzio, un giovane a bordo della sua moto è uscito di strada finendo sbalzato sull'asfalto. Un impatto terribile che ha reso vani i soccorsi. Giunta sul posto infatti l'ambulanza del 118 ha tentato una disperata corsa in ospedale. Il decesso però è sopraggiunto durante il trasporto al nosocomio di Nettuno.

A perdere la vita un giovane di Nettuno che aveva compiuto 21 anni appena 15 giorni prima. Tutta da accertare la dinamica di quanto accaduto: il compito è affidato alla polizia locale di Nettuno che ha effettutato i rilievi. L'incidente non ha visto coinvolti altri mezzi.