Incidente frontale sulla Nettunense: morta una donna, due feriti gravi

Incidente mortale in via Nettunense nel pomeriggio di giovedì 6 settembre. A perdere la vita Gloria Carboni, di 83 anni. L'impatto è avvenuto all'altezza del chilometro 16, a Lanuvio, al confine con Aprilia. Sul posto il personale sanitario del 118 e la Polizia Stradale.

Secondo una prima ricostruzione Gloria Carboni era a bordo di una Ford Fiesta con il marito 83enne. Per cause ancora da appurare l'auto, dopo aver sbandato, si è schiantata frontalmente contro una Audi A4 guidata da un 65enne residente di zona. La donna, che era alla guida, è morta sul colpo. Il marito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Aprilia.

Grave anche l'altro conducente elitrasportato al policlinico Umberto I di Roma. Anche lui è in codice rosso. Per permettere i soccorsi e i rilievi scientifici, la strada è rimasta chiusa fino alle 19. Il corpo di Gloria Carboni è stato portato all'istituto di medicina legale dell'Università di Tor Vergata per l'autopsia.