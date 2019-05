Scontro auto scooter, 14enne perde la gamba. Caccia al pirata della strada

Si trova ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli di Roma il 14enne rimasto vittima, giovedì sera, di un grave incidente stradale avvenuto sulla via Nettunense. A bordo di uno scooter insieme con il padre di 52 anni, il giovanissimo è finito colpito da un'auto scura che, dopo averli sbalzati e travolti, non si è fermata a prestare soccorso.

I fatti poco dopo le 22.30, in località Frattocchie, comune di Marino. L'auto avrebbe azzardato un sorpasso, colpendo il 14enne. L'urto ha sbalzato padre e figlio dallo scooter. Per l'uomo, 53 anni, si è reso necessario il ricovero all'ospedale dei Castelli dove gli sono state diagnosticate diverse fratture, guaribili in 2 mesi.

Peggio è andata al figlio, portato d'urgenza al Gemelli. Nell'urto il ragazzino ha perso parte della gamba sinistra.

Difficile risalire al pirata della strada. Ad indagare gli uomini della Polizia Stradale di Albano che hanno recuperato alcuni frammenti dell'auto, un'utilitaria scura. Acquisite anche le telecamere della zona: l'automobilista è stato visto fuggire verso l'Appia.