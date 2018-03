Incidente sulla Nettunense: auto ribaltata dopo impatto contro un muro di recinzione

E' uscito dall'auto ribaltata con le proprie gambe senza riportate ferite. Incidente scenico sulla via Nettunense dove una vettura ha terminato la propria corsa ribaltata dopo aver impattato contro un muretto di recinzione. Il sinistro è avvenuto intorno alle 3:00 della notte fra l'1 ed il 2 marzo, all'altezza del chilometro 9 della Strada Statale 207, direzione Anzio.

Incidente via Nettunense

Secondo i rilievi scientifici svolti dalla polizia stradale di Albano, intervenuti intorno alle 3:00 sulla via Nettunense, il conducente della Volkswagen avrebbe perso il controllo dell'auto per cause ancora in via di accertamento, poi l'impatto contro un muretto di recinzione con la vettura che ha finito la propria corsa sulla fiancata sinistra.

Traffico sulla Nettunense

Per consentire l'intervento dei soccorritori è stata attuata una riduzione di carreggiata con inevitabili code, alle prime ore del giorno, all'altezza del centro abitato di Pavona, con conseguente traffico intenso tra Castel Gandolfo (via Michelangelo) e Albano Laziale (via di Valle Pozzo) in entrambe le direzioni.