Nathalie Caldonazzo: la showgirl in ospedale dopo un incidente a Prati

E' stata costretta alle cure dell'ospedale in seguito ad un incidente stradale. Tanta paura ma solo delle lievi ferite per Nathalie Caldonazzo. La showgirl è infatti stata coinvolta in un sinistro avvenuto intorno alle 13:30 di oggi sul lungotevere Oberdan, altezza incrocio piazza Monte Grappa, a Prati. A scontrarsi per cause ancora in via di accertamento lo scooter Peugeot Tweet, sul quale viaggiava l'attrice romana, ed un'auto, una Fiat Freemont. Rimasta ferita la 49enne è stata affidata alle cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in codice giallo al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale.