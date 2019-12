Incidente nel sottovia Ignazio Guidi: auto ribaltata in galleria, grave una 20enne

Incidente stradale nel sottovia Ignazio Guidi dove una automobilista è rimasta ferita. Il sinistro intorno alle 6:00 di domenica 29 dicembre mentre la vettura condotta dalla 20enne viaggiava in direzione di viale Castro Pretorio. Qui, per cause in via di accertamento, la ragazza ha perso il controllo della Fiat 500 che stava guidando e si è ribaltata in galleria.

Rimasta ferita, la 20enne è stata trasportata dall'ambulanza del 118 in codice rosso al Policlinico Umberto I, con la prognosi poi divenuta riservata. Da accertare le cause, che secondo i primi riscontri non vedrebbe coinvolti altri veicoli.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso provvisoriamente il tratto di sottovia dove è avvenuto l'incidente.