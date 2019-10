Incidente a Piana del Sole: scontro tra tir, scooter e auto. Un giovane in prognosi riservata

Un ragazzo di 32 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo un incidente avvenuto oggi, 24 ottobre, intorno alle 9:20 circa. L'impatto è avvenuto nel territorio di Piana del Sole, in via della Muratella, tra via Cristoforo Sabbadino e il confine con Fiumicino.

Coinvolti tre veicoli, una Renault Escape, un tir e uno scooter Suzuki condotto proprio dal 32enne. Il giovane, ferito gravemente, è stato trasportato con eliambulanza al Policlinico Gemelli ed è in pericolo di vita.

I conducenti degli altri due veicoli sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti di rito, sottoposti ai test di alcol e droga come da prassi. Sul posto quattro pattuglie dell'XI Marconi e, nel territorio di competenza, una pattuglia di Fiumicino per i rilievi scientifici e la gestione del traffico.