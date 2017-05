Incidente sul circuto di Misano: Simone Mazzola ancora in prognosi riservata

Gravi ma stabili. E' il bollettino medico di Simone Mazzola, il pilota romano coinvolto in un grave incidente al Misano World Circuit, teatro questo fine settimana del Round 3-4 del CIV (Campionato Italiano Velocità). Il motociclista è ricoverato da ieri 19 maggio nel reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena. Al suo arrivo è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico di stabilizzazione, per il grave trauma vertebro midollare subito. Il giovane ha riportato evidenti danni neurologici dei quali non è possibile al momento stabilire le conseguenze. La prognosi è riservata.