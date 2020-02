Vincenzo Rosato morto in un incidente a Pomezia, città in lutto per la morte del medico di base

Pomezia in lutto per la morte del dottor Vincenzo Rosato, il medico di base della città alle porte di Roma deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla via del Mare nel primo pomeriggio di mercoledì 12 febbraio.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 15:45. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Ciampino il dottor Rosato viaggiava a bordo di uno scooter Suzuki Burgman quando all'altezza della rotatoria con via Pratica di Mare, nella zona di Colli di Enea, ha perso il controllo del mezzo a due ruote per poi cadere violentemente in terra.

Intervenuti i soccorsi con l'arrivo sul posto anche dell'eliambulanza, per il 56enne però non c'è stato nulla da fare, è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Resta ancora al vaglio la dinamica dell'accaduto, con gli agenti della Municipale del Comune di Pomezia che stanno terminando gli accertamenti.

Fra le ipotesi i vigili urbani non escludono quella del malore, che potrebbe essere stato precedente alla caduta. Resta da comprendere se lo scooter condotto dal dottor Rosato abbia impattato contro un mezzo pesante che si trovava sulla rotatoria al momento dell'incidente stradale. .

Molto conosciuto nella cittadina alle porte di Roma il dottor Vincenzo Rosato esercitava la professione nel suo studio medico in via Cicerone.

Il Comune di Pomezia ha poi diffuso sulla sua pagina Facebook istituzionale un messaggio di avviso nel quale scrive: "Chiunque, fosse in grado di fornire informazioni utili in merito al sinistro stradale avvenuto oggi (ieri ndr) alle ore 15.45 circa in Via del Mare, rotatoria con Via Pratica di Mare, nel quale è rimasto coinvolto un motoveicolo di colore grigio, marca SUZUKI Burgman, può rivolgersi presso il Comando di Polizia Locale di Pomezia, Piazza Indipendenza 26- 06/9100586. Si assicura l’anonimato delle informazioni fornite".