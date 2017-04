Incidente a Villa Torlonia: scontro tra un'auto e due moto, morto 18enne

Incidente mortale oggi 20 aprile alle 14:30 in zona Nomentano, a pochi metri da Villa Torlonia all'incrocio tra via Nomentana e via Lazzaro Spallanzani. Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate.

Nell'incidente coinvolte uno scooter Honda, una moto Ducati e una Fiat Panda. Il 18enne, che viaggiava in sella alla Ducati, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Il giovane è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale delper dirigere il traffico e per i rilievi del caso.

Per compiere i rilievi scientifici via Spallanzani è stata chiusa al traffico da via Siracusa e via Nomentana. Ferito anche un altro centauro trasportato in codice verde all'ospedale Pertini. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. I mezzi, come da prassi, sono stati sequestrati.