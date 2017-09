Incidente all'alba: perde controllo dell'auto e si schianta, morto 20enne. Gravi due donne

Dramma nella notte in viale di Tor di Quinto 55. E' successo all'alba di oggi 9 settembre, alle 4 del mattino. Un ragazzo di 20 anni, di Bracciano, è morto a causa di un incidente stradale. Il giovane era a bordo di una Volkswagen Polo in compagnia di due donne.

L'incidente mortale in viale di Tor di Quinto

Sul posto, allertati, sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale dei gruppi Cassia e Sapienza. Secondo una prima ricostruzione la Volkswagen Polo avrebbe fatto tutto da sola.

Sul luogo dell'incidente, i rilievi scientifici effettuati dal gruppo Montemario con l'ausilio di quello di Cassia, hanno rilevato la presenza di almeno 50 metri di frenata.

20enne morto sul colpo, gravi le amiche

Per E. N., queste le iniziali del 20enne di Bracciano, non c'è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo. Alla guida dell'auto una donna trasportata in gravi condizioni all'ospedale Umberto I.

La conducente ha subito una delicata operazione nella mattinata di oggi. Ferita anche una seconda donna e trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli dove resta in prognosi riservata.

La redazione di RomaToday esprime condoglianze alla famiglia del 20enne di Bracciano.