Incidente viale Regina Elena: pedone investito e ucciso da un'auto

Un pedone, un uomo di 60 anni, è stato investito e ucciso a Roma, nella zona del quartiere Nomentano in viale Regina Elena 324. E' avvenuto intorno alle 21:25 circa di ieri, a poche ore di distanza da un altro incidente mortale, questo nella zona di Roma 70.

Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Sapienza per i rilievi scientifici e la gestione del traffico. Secondo i primi riscontri il pedone, un tunisino 60enne, sembrerebbe che si trovasse a bordo strada e che non stesse attraversando, a quel punto un'Alfa Romeo Mito che percorreva viale Regina Elena, in direzione Verano, lo ha centrato.

Fatale l'impatto, il 60enne è morto sul colpo. L'uomo alla guida dell'Alfa Romeo, un 76enne, si è fermato a prestare soccorsi. Come da prassi l'auto è stata posta sotto sequestro mentre l'anziano conducente è stato sottoposto ai test di alcol e droga, i cui esiti sono attesi. La salma del tunisino è stata trasportata al cimitero del Verano.