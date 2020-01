Incidente sulla Togliatti, investito da un'auto: morto un uomo

La strage di pedoni nelle strade di Roma non si ferma. Questa volta la tragedia si è verificata in viale Palmiro Togliatti. Qui un uomo di 64 anni è morto, investito da un'auto.

Tutto è avvenuto Viale Palmiro sopra il ponte della Togliatti, altezza centro carni, alle 3:20 del mattino del 28 gennaio. A centrare il pedone è stata una Renault Scenic alla cui guida c'era un 41enne, fermato per prestare i primi soccorsi.

Sul posto anche il personale medico del 118 e una pattuglia del gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale, per i rilievi scientifici e la gestione del traffico.

Inutili i soccorsi. Il pedone di 64 anni è morto poco dopo l'impatto. Il conduce della Scenic, invece, è stato portato al Policlinico di Tor Vergata per gli accertamenti e gli esami di droga e alcol, come da prassi. La Polizia Locale è al lavoro per ricostruzione la dinamica del sinistro mortale.