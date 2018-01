Incidente in viale Marconi: investito da un'auto, morto un uomo

Incidente mortale giovedì 11 gennaio a San Paolo. E' accaduto in viale Guglielmo Marconi, all'altezza dell'incrocio con via del Valco di San Paolo. Giuseppe Cittadini, di 84 anni è stato invesito, intorno alle 19 circa, da una Toyota Yaris guidata da un 80enne che si è fermato sul luogo dell'impatto. Il pedone, immediatamente soccorso, è stato trasportato con urgenza all'ospedale Sant'Eugenio dove è arrivato in condizioni critiche.

Morto un 84enne dopo investimento in viale Marconi

Giuseppe Cittadini, a causa delle gravi lesioni riportate, o morto poche ore dopo in ospedale. Sul luogo dell'incidente gli agenti del Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. La Toyota è stata posta sotto sequestro come da prassi.