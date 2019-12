Incidente su viale Marco Polo: scontro tra scooter e un'auto, morto 25enne

Si aggrava il bilancio del sabato notte pre natalizio della Capitale. Dopo le due ragazze morte su Corso Francia, un altro incidente mortale è costato la vita ad un giovane romano. All'alba di domenica infatti su viale Marco Polo un 25enne ha perso la vita a seguito di uno scontro con una Ford Fusion.

Il giovane, a bordo di uno scooter elettrico, modello Ecodream, si è scontrato, per cause ancora in corso d'accertamento, con una Ford Fusion. Subito gravi le sue condizioni e disperata la corsa al Sant'Eugenio dove, dopo due ore, ne è stato decretato il decesso. Portato all'ospedale Santo Spirito, per gli accertamenti di rito il conducente dell'auto.

Ad accertare la dinamica saranno gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.