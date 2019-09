Incidente in viale Jonio: investito da una autocisterna, morto un uomo

Tragedia stradale a Val Melaina dove un uomo è morto dopo essere stato investito da una autocisterna. L'incidente stradale è avvenuto in viale Jonio. A perdere la vita un uomo di 89 anni.

In particolare il sinistro si è registrato intorno alle 14:30 di lunedì 30 settembre all'altezza del civico 245 di viale Jonio, in direzione Talenti. Qui una autocisterna condotta da un camionista italiano ha investito l'anziano mentre attraversava la strada. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso il tratto di viale Jonio dove è avvenuto l'investimento mortale. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco.

Inevitabili i disagi alla normale circolazione stradale con traffico rallentato all'altezza dell'incrocio con via Capraia e via Monte Rocchetta, in direzione di via della Bufalotta.