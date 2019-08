Incidente in viale dello stadio Olimpico, scontro tra due scooter: morto un uomo

Incidente mortale oggi, venerdì 30 agosto, a Roma. La tragedia si è consumata nella mattina, intorno alle 9:30 circa in viale dello stadio Olimpico, all'altezza dei vivai. A scontrarsi, per cause ancora da appurare, due scooter, un Honda Forza condotto da una donna di 56 anni e un Honda Sh 300 guidato da un uomo di 53 anni.

Nell'impatto i due conducenti sono stati scaraventati sull'asfalto. La donna, ferita, è stata portata in ospedale al Policlinico Gemelli in codice rosso (per dinamica). L'uomo, invece, è morto sul colpo.

Sul posto, oltre al personale medico, diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Prati che hanno messo in sicurezza area e eseguito accertamenti e rilievi scientifici sul posto per ricostruire dinamica dell'incidente.